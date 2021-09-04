Руины, грязь и мусор: журналисты показали, в каком виде Терехов открыл зоопарк в Харькове

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Харьковский зоопарк утопает в грязи и строительном мусоре. После реконструкции зоопарк стал выглядеть гораздо хуже, чем раньше. Об этом пишет издание "Первый свободный", журналисты которого побывали на объекте, передает УНН.

Так, многие обьекты зоопарка завешены баннерами и недоступны для посетителей.

“Кучи строительного мусора, снующие работники — такую картину можно лицезреть за приоткрытыми воротами”, — говорится в материале.

Для посетителей в зоопарке открыты всего два туалета. Один — сразу на входе, но без опознавательных знаков.

“Выяснить, что это туалет, можно лишь зайдя вовнутрь. Видимо, тут часто путали двери, поэтому обозначения М/Ж просто приклеили на обычном листе бумаги”, — информируют журналисты.

Что касается вольеров и павильонов — таких настроили много. Но часть из них либо пустует, либо находится на стадии ремонта.

Практически по всей территории зоопарка разбросаны ведра с краской и мешки с недосыпанной под деревья корой. Не везде присутствует брусчатка и облицовочная плитка. Практически в любом месте зоопарка можно увидеть торчащие из стоков провода, сброшенные в кучу кирпичи, обрезки металлических реек.

Харьковчане окрестили обновленный зоопарк “бетонными джунглями”. Из-за отсутствия зеленых зон на территории зоопарка и животных в вольерах.

“При этом почти все харьковчане явно недовольны отсутствием животных, зная, что раньше все вольеры и клетки были заполнены. Так тут до реконструкции никогда не было”, — констатировали журналисты.

Дополнение

В зоопарке Харькова будет построен самый дорогой общественный туалет. На него власть выделила свыше 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов.

О близких отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта властей в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.