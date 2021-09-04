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Теннисистки Костюк и Ястремская пробились в третий круг "US Open"

Теннисистки Костюк и Ястремская пробились в третий круг "US Open"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская пробились в третий раунд Открытого чемпионата США в парном разряде, передает УНН со ссылкой на сайт "Теннисный портал Украины.

Детали

В матче второго круга украинский дуэт ушло 2 часа и 1 минута, чтобы обыграть сербскую пару в составе Александры Крунич и Нины Стоянович, посеянные под 17-м номером - 6:4, 4:6, 6:4.

Украинки вели по ходу матча 6:4, 3:0, но сербки проявили волевые качества, отыгрались и даже повели в решающей партии с брейком. Однако, Марта и Дайана справились с ситуацией, дважды сравняв счет и потом выйдя вперед со счетом 5:4.

Справка

Украинки обновили свой личный рекорд на "US Open" в паре. Даяна Ястремская впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира "Большого Шлема" в паре. Костюк, чей личный рекорд на мейджоре в паре четвертьфинал ("Ролан Гаррос-2020"), впервые будет играть на этапе третьего раунда в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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