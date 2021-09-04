Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве введут локдаун с 15 сентября
В Киеве введут локдаун с 15 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
11865

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает УНН.

Детали

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в округе Хотан, расположенном недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Пишань (по-уйгурски Гуму), очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Хотане, где проживает более 2,5 млн человек, не поступало.

Напомним

В конце августа на северо-западе Китая также произошло мощное землетрясение. Тогда подземные толчки были зафиксированы на стыке провинций Цинхай и Ганьсу.

Источник: УНН
Теги: Китай, землетрясение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.