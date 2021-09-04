Google заблокировал аккаунты афганского правительства

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана. Как сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники, представители радикального движения "Талибан" пытаются получить доступ к электронным письмам и цифровых документов, хранящихся на серверах, передает УНН.

Детали

По данным агентства, речь идет примерно о двух десятках аккаунтов правительственных органов Афганистана, включая учетные записи министерств финансов, промышленности и высшего образования. Присвоение информации, содержащейся там, дало бы талибам информацию о сотрудниках прежней администрации, бывших министров и иностранных партнеров.

Корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, не подтвердила блокировку учетных записей правительства, однако заявила, что “принимает временные меры для защиты соответствующих аккаунтов”.

Контекст

24 августа газета Politico писала, что боевики “Талибана” после установления контроля над Афганистаном смогут получить доступ к базам данных бывшего правительства страны и использовать полученную информацию для отслеживания афганцев, которые помогали США в годы военной кампании. По ее данным, в правительственных базах хранится информация о финансируемых из-за рубежа проектах, связаных с ними лицами, биометрическими данными граждан, налоговая отчетность и тому подобное.