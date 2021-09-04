4 сентября 1991 года над Верховной Радой подняли сине-желтый флаг

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня, 4 сентября, в Украине отмечают дату, когда над зданием Верховной Рады Украины 1991 года был поднят желто-голубой флаг. В свою очередь, в мире отмечают Международный день тхэквондо, пишет УНН.

Поднятие флага независимой Украины

4 сентября 1991 года над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг.

Тогда парламент принял постановление о повышении над зданием украинского парламента сине-желтого флага, который символизирует украинское государство в образе чистого неба и хлебного поля.

Примечательно, что тогда над куполом остался красно-синий флаг, однако вскоре советский флаг был снят под крики “Позор!”, А над куполом парламента взвился только флаг независимой Украины.

Международный день тхэквондо

4 сентября проводится Всемирный день тхэквондо. 4 сентября 1994, в Париже, решением Международного Олимпийского Комитета (МОК) тхэквондо стало официальным видом спорта — World Taekwondo Day.

В этот день отмечается церковный праздник 4 сентября — Агафонов день.

В этот день православная церковь чтит мучеников Агафоника. Другие названия праздника: “Агафон”, “Агафонов день”, “Огуменник”, “Потехи лешего”. По поверью крестьян, ночь на Агафона отличается выходками леших: “На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы по гумно”.

Именины 4 сентября отмечают: Алексей, Иван, Макар, Михаил, Федор, Федор.