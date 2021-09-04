В Украине уже 2,296 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 614

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,296 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 сентября, - более 2,6 тысячи, определенное уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 820 человек, что на уровне дня накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"За сутки 3 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы - 824 человека;

◾️ летальных случаев - 44;

◾️ выздоровели - 1447 человек.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР - 25637 человек,

◾️ методом ИФА - 7979 человек,

◾️ экспресс-тестами - 23234 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2296155 человек;

◾️ выздоровели - 2212313 человек;

◾️ летальных случаев - 53 966;

◾️ проведения ПЦР-тестов - 12081160.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.