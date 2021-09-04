В Украине уже 2,296 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 614
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,296 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 сентября, - более 2,6 тысячи, определенное уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 820 человек, что на уровне дня накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки 3 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы - 824 человека;
◾️ летальных случаев - 44;
◾️ выздоровели - 1447 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 25637 человек,
◾️ методом ИФА - 7979 человек,
◾️ экспресс-тестами - 23234 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2296155 человек;
◾️ выздоровели - 2212313 человек;
◾️ летальных случаев - 53 966;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 12081160.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне. Однако эпидемиологические показатели, по состоянию на 2 сентября, в некоторых регионах за пределами нормы (более 50%).
В Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%. Во Львовской области динамика COVID-госпитализаций составила 54,4%. Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области - 70,2%. В Херсонской области этот показатель - 56,2%.