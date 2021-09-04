С сегодняшнего дня Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Авдеевку после обстрелов

"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих в Авдеевки. С 4 сентября поезда № 136/135 Киев - Авдеевка, № 825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении за 3 сентября.

Детали

Отмечается, что до 3 сентября включительно поезд № 136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд № 825/826 - до станции Очеретино.

Билеты уже в продаже.

Напомним

28 августа в прифронтовой Авдеевке состоялось несколько волн массовых обстрелов боевиками. Отмечалось, что огонь открыли из оккупированного Спартака.



Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие. Среди военных был один ранен. База находится у пятиэтажных жилых домов.

Руководитель ВЦА отметил, что обстрелы боевиками произошли в два этапа: первый обстрел продолжался с 6:15 до 7:50 утра, второй с 8:50 до 10:15 утра.

После этого Укрзализныця эвакуировали работников станции Авдеевка и пассажиров в укрытие.

30 августа в УЗ сообщили, что из-за артиллерийскиго обстрела с неподконтрольной Украины территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, ограничили до 3 сентября.