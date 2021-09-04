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В оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к замглавы Меджлиса

В оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к замглавы Меджлиса

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму пророссийские силовики проводят обыски у заместителя главы Меджлиса, журналиста и политолога Наримана Джеляла, сообщили УНН в “Крымской солидарности”.

Цитата

“Проходит обыск у Наримана Джеляла — крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещённого РФ в 2016 году”, — говорится в сообщении.

Детали

Обыск проходит проводят в селе Первомайское Симферопольского района Крыма, на улице Ленина, 113.

По информации активистов, Наримана Джеляла увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую защиту будет осуществлять адвокат Эмине Авамилева.

Добавим

Сегодня стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе.

В ночь на 17 августа в оккупированном Крыму прошла очередная волна обысков в домах крымских татар.

По итогам следственных мероприятий российскими силовиками были задержаны пять человек. Один из них — местный имам.

18 августа в Крыму арестовали на месяц и 25 суток активиста Заура Абдуллаева, задержанного российскими силовиками во время обысков.

На массовые незаконные задержания крымских татар отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что Крым превращают в “гетто прав человека”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис
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