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Паралимпиада-2020: у сборной Украины уже 97 медалей на Играх в Токио

Паралимпиада-2020: у сборной Украины уже 97 медалей на Играх в Токио

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вторую награду в Токио записал на свой счет стрелок Василий Ковальчук. После четвертого места в смешанной стрельбе с 10 метров стоя и “серебра” с той же дистанции, но лежа, спортсмен добавил “бронзу” в микст-стрельбе с 50 метров в положении лежа, которая стала 97-й наградой для паралимпийцев в Токио, пишет УНН.

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (97) и смогла вернуть себе 5-ю позицию в общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные Паралимпийского комитета России, которую потеснила сборная Соединенных Штатов, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 187 медалей.

Детали

В финале Ковальчук с 228.9 очка уступил двум сербам — Драган Ристич, который уже побеждал в Токио, и Здравко Саванович, для которого эта медаль стала первой в карьере. В борьбе за топ-тройку украинец выиграл перестрелку у итальянца Андреа Ливерани.

Дополнение

Для Василия это медаль стала четвертой в карьере. На прошлых Играх он дважды получал “золото”: в 2012 и 2016 годах. Также Ковальчук — чемпион мира 2014 года с 50 метров лежа, серебряный призер чемпионата мира-2018 и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы-2018.

Выступает спортсмен в классе SH2, в котором соревнуются спортсмены с нарушением работы конечностей. В 1984 году он повредил руку, когда на него напал медведь в зоопарке.

Источник: УНН
Теги: Украина
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