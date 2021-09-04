Министр внутренних дел озвучил основную версию причины пожара в костеле св. Николая: возгорание проводки в органе

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Пожар в костеле св. Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook после осмотра места происшествия, передает УНН.

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“Пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе. С органа пошел дым, а затем его охватило пламя. К сожалению сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. Были потеряны драгоценные минуты”, — рассказал министр.

Он отметил, что спасатели отреагировали мгновенно и были на месте пожара уже через 6 минут после вызова.

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“Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, то мы бы потеряли одну из красивейших архитектурных памятников Киева, так как Париж потерял древний собор Нотр-Дам. Конечно, впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган. Однако главное, что из-за быстрых и профессиональных действий спасателей никто не погиб, а сама конструкция здание по предварительным выводам специалистов не получила повреждения”, — сообщил Монастырский.

Полиция рассматривает в настоящее время все возможные версии возгорания. Будут изучении записи внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и проведены экспертизы.

“Но основной версией на сейчас возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Спасибо спасателям за Ваши смелые, быстрые и профессиональные действия по сохранению киевски костела Святого Николая”, — написал министр.

Напомним

Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора.

Добавим, что строительство костела св.Николая в Киеве было завершено в 1909 году. С 1936 по 1978 год использовался как хозяйственное помещение. После чего был частично отреставрирован и служил залом органной музыки. После обретения Украиной независимости в храме, кроме концертов органной музыки, начали проводить богослужения представитель Римско-католической церкви. В будущем костел планировалось отреставрировать и использовать как культовое сооружение.