Задержание силовиками заместителя председателя Меджлиса: прокуратура Крыма открыла производство

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство из-за незаконного обыска в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Кроме него, задержали еще двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Детали

Прокуратура сообщает, что накануне состоялись задержания еще двух человек. По данным ведомства, местонахождение задержанных пока неизвестно.

Производство открыты по части 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и части 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Добавим

Общественная организация “Крымская солидарность” сообщила накануне, что во временно оккупированном Крыму пророссийские силовики проводят обыски у заместителя председателя Меджлиса, журналиста и политолога Наримана Джеляла.



Сегодня стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе.

В ночь на 17 августа в оккупированном Крыму прошла очередная волна обысков в домах крымских татар.

По итогам следственных мероприятий российскими силовиками были задержаны пять человек. Один из них — местный имам.

18 августа в Крыму арестовали в месяц и 25 суток активиста Заура Абдуллаева, задержанного российскими силовиками во время обысков.