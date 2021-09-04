В Зеленского связали задержание заместителя председателя Меджлиса силовиками с его участием в "Крымской платформе"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осуждает незаконное задержание силовиками заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, и связывает инцидент с участием Джеляла в качестве спикера на различных площадках саммита “Крымской платформы”. Об этом УНН сообщили в Представительстве Президента Украины в АР Крым.

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“Убеждены, что соответствующие шаги оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя касательно Наримана Джеляла связанны с его общественной и политической деятельности, в частности с его участием в качестве спикера на различных площадках саммита Крымской платформы”, — заявили в ведомстве.

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Представительство Президента Украины в Крыму осуждает преступления РФ в отношении незаконных задержаний крымских татар на полуострове.

Там отметили, что проведенный сегодня незаконный обыск и задержание заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелял является очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из Крыма, актом подавления любых проявлений сплоченности и активности в отстаивании прав.

Отмечается, что Украина будет делать все для деоккупации временно оккупированного Крыма и привлечения виновных в этом и других преступлениях к ответственности

“Еще раз призываем Российскую Федерацию прекратить волну репрессий и отказаться от системных преследований во временно оккупированном Крыму в отношении граждан Украины за их политические взгляды, позицию и убеждения”, — добавили в ведомстве.

Добавим

4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обыски к заместителю председателя Меджлиса, журналиста и политолога Наримана Джеляла. Активисты сообщили, что Джеляла отвезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическая защиту будет осуществлять адвокат Эмине Авамилева.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джеляла. Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

Накануне стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе.