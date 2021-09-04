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В Украину не пустили российского топ-менеджера, из-за незаконного посещения оккупированного Крыма

В Украину не пустили российского топ-менеджера, из-за незаконного посещения оккупированного Крыма

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” обнаружили в пункте пропуска “Жуляны” за прошедшие сутки гражданина России, ранее незаконно находившегося в Крыму. Об этом УНН сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Цитата

“Руссиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию ВОТ АР Крым”, — говорится в сообщении.

Детали

Иностранец оказался топ-менеджером одного из российских холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в Украину с “частной целью”, якобы, для встречи с друзьями.

Нарушителю запретили въезд в Украину на 3 года и отправили обратным рейсом в Варшаву.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, пограничники
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