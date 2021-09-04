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Кабульский аэропорт вновь открылся - СМИ

Кабульский аэропорт вновь открылся - СМИ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По словам посла Катара в Афганистане, техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема гуманитарной помощи и, что в ближайшее время он будет подготовлен для гражданских рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Посол добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.

Также недавно было выполнено два внутренние рейсы из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

Бои в Панджшере

Между тем, в субботу сообщалось о новых столкновения между талибами и силами сопротивления в Панджшерской долине, несмотря на то, что талибы завершают формирование нового правительства.

Панджшерская долина, к северу от столицы Кабула — одна из самых маленьких провинций Афганистана и единственная провинция, что не попала под влияние талибов.

Сопротивление, в которое входят бывшие сотрудники афганских сил безопасности и местные ополченцы, возглавляет местный лидер Ахмад Масуд.

Лидеры сопротивления признают, что некоторые районы перешли в руки Талибана, в то время как проталибские социальные сети показывали видео, на которых видно, что их бойцы в кадре с захваченными танками и другим военным снаряжением.

Слухи о том, что талибы захватили Панджшер, вызвали стрельбу в Кабуле и других городах, в результате чего, как сообщается, были убиты или ранены не менее 70 человек.

Представитель Талибана запретил боевикам стрельбу в воздух.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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