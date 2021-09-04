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Футбол: сборная Украины объявила заявку на матч против Франции

Футбол: сборная Украины объявила заявку на матч против Франции

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальная футбольная сборная Украины обнародовала заявку на поединок отборочного раунда к чемпионату мира-2022 против команды Франции, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Единственным игроком, который не попал в финальную заявки стал Игорь Харатин. Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Резник.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тимчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Дополнение

Матч Украина — Франция пройдет сегодня в Киеве на НСК “Олимпийский”. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Источник: УНН
Теги: футбол, Франция, Украина
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