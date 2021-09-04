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Бывший замглавы МВД Афганистана заявил о готовности сотрудничать с талибами на определенных условиях

Бывший замглавы МВД Афганистана заявил о готовности сотрудничать с талибами на определенных условиях

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Афганистана в правительстве Ашрафа Гани, генерал Хошал Садат заявил о том, что готов помогать талибам на определенных условиях. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

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“Я разговаривал с талибами. Если они будут уважать национальный гимн, национальный флаг, права женщин и неприкосновенность частной жизни людей, я вернусь в страну, заявлю о своей поддержке нового правительства и поставлю афганские ВВС и спецназ на ноги”, — цитирует слова генерала агентство.

Добавим

Сегодня по меньшей мере 70 человек погибли или пострадали в ходе стрельбы по всему Афганистану после того, как источники талибов сообщили, что их боевики захватили провинцию Панджшер, последнюю провинцию в Афганистане, которая сопротивляется исламистской группировке.

Лидеры оппозиции отрицают факт падения провинции.

Между тем, лидер фракции сопротивления талибов в Афганистане заявляет, что они будут продолжать боевые действия.

Заместитель председателя радикального движения “Талибан” мулла Мухаммад Якуб запретил беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены более 70 человек.

Из-за усиленных боев за провинцию Панджшер, более 400 семей бежали из близлежащих районов провинции.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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