МВД Польши отреагировало на гибель 25-летнего Украинская во Вроцлаве. Часть полицейских наказали

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство внутренних дел и управления Польши заявило о том, что началось расследование обстоятельств смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими во Вроцлаве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

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“Уже есть реакция. В Любене началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны”, — заявил вице-министр польского МВД Мацей Вонсик.

Детали

Вонсик был гостем портала “Wirtualna Polska”, где его спросили о реакции ведомства на смерть 25-летнего гражданина Украины во Вроцлаве, и 34-летнего поляка в Любене после задержания полицией.

Вонсик подчеркнул, что “виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности”. По его словам, важно, чтобы эти “все дела были выяснены”.

Контекст

Украина просит беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими.

В частности, Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за инцидента.

2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza сообщило о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

По информации издания, в отношении парня применили газ, били кулаками и дубинками и душили.

Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко.