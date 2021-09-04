КИЕВ. 4 сентября. УНН. Польша передаст Тайваня 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, заявило в субботу министерство иностранных дел в Варшаве, чтобы помочь повысить уровень вакцинации в стране, передает УНН.

Детали

Польша заявляет, что пожертвования вакцины является шагом в ответ после того, как Тайвань передал в подарок медицинское оборудование во время первой волны пандемии.

“Помня об этом важном жесте, Варшава предложит Тайваню 400 тысяч доз вакцины против коронавируса, чтобы ускорить процесс вакцинации. Увеличение количества вакцинированных людей во всем мире отвечает общим интересам”, — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Польшу за пожертвование.

Дополнение

На Тайване только около 5% его 23,5-миллионного населения полностью вакцинированы, хотя правительство имеет заказы на миллионы вакцин.

Он уже получил около шести миллионов доз вакцины, подаренных Японией и Соединенными Штатами, что позволило ему ускорить программу вакцинации, которой, по его словам, сначала препятствовал Китай, хотя Пекин отрицает свою негативную роль.

Словакия, Чехия и Литва недавно пожертвовали или заявили, что передадут вакцины Тайваню, который неоднократно отклонял такие предложения, заявляя, что сомневается в безопасности китайских вакцин.