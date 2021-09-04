Япония продолжит чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио - СМИ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Япония готовится продолжить чрезвычайное положение, вызванное COVID-19, примерно на две недели для Токио и трех окружающих его префектур, сообщает местное издание Mainichi, информирует УНН.

Детали

Шесть других префектур, включая промышленные центры Осака и Айти, также будут рассматриваться на предмет продления периода чрезвычайной ситуации с текущей даты окончания, 12 сентября, сообщает газета.

Правительство проведет заседание, чтобы принять решение примерно в середине следующей недели.

По всей Японии в 21 префектуре в настоящее время действует чрезвычайное положение.

Хотя в Токио наблюдается тенденция к снижению, количество случаев COVID-19 все еще остается относительно высоким.

Справка

В субботу столица Японии сообщила о 2 362 новых случаях заражения COVID-19, а количество серьезных случаев снизилось до 267 с 278 днем ​​ранее.

Префектуры, в том числе Ибараки, Точиги, Окаяма и Хиросима, рассматривают возможность отмены чрезвычайного положения и, возможно, перехода к менее строгим ограничительным мерам после даты окончания 12 сентября, добавили в Mainichi.