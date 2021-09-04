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ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции. Один военный получил тяжелые ранения

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции. Один военный получил тяжелые ранения

КИЕВ. 4 сентября. УНН. С начала суток, 4 сентября, зафиксировано 1 обстрел позиций Объединенных сил со стороны вооруженных формирований боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

“Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил”, — указали в штабе.

В направлении Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое. О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — добавили в пресс-центре ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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