ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции. Один военный получил тяжелые ранения

КИЕВ. 4 сентября. УНН. С начала суток, 4 сентября, зафиксировано 1 обстрел позиций Объединенных сил со стороны вооруженных формирований боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

“Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил”, — указали в штабе.

В направлении Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое. О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — добавили в пресс-центре ООС.