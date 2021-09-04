Паралимпиада-2020: сборная Нидерландов смогла обойти Украину в предпоследний день соревнований
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Токио прошел предпоследний день Паралимпийских Игр. В субботу, 4 сентября, состоялись соревнования в 11 видах спорта — по результатам соревновательного дня сборная Нидерландов смогла обойти украинскую команду в медальном зачете Игр, пишет УНН.
Детали
Предпоследний день соревнований на Паралимпиаде-2020 прошел для Украины в легкой атлетике, каноэ-спринте, пулевой стрельбе и тхэквондо — именно в этих видах спорта украинцы боролись за медали. Медали удалось выиграть в трех из них — только в тхэквондо украинские параолимпийцы не зацепились за награды.
Всего в одиннадцатый соревновательный день Паралимпиады-2020 спортсмены боролись за 45 комплектов наград. Украинцы выиграли только четыре, наибольшее количество — в легкой атлетике, где Игорь Цветов и Оксана Ботурчук выиграли по серебряной медали в беге на 200 метров.
Медальный зачет
По итогам соревновательного дня — у сборной Украины 98 медалей. Именно с таким результатом украинцы подходят к заключительным финалам на Паралимпийских Играх в Токио.
В медальном зачете Украина потеряла пятое место. Украинских паралимпийцев опередили спортсменов из Нидерландов, по итогам соревновательного дня завоевавшие две золотые награды.
Перед последним днем Паралимпиады-2020 украинцы идут на шестом месте. Возглавляют медальный зачет спортсмены из Китая, досрочно одержали победу в нем — у них в активе 200 наград (93 — золотые).
Топ-10 сборных на Паралимпиаде в Токио (медали указаны в порядке золото/серебро/бронза и общее количество):
- Китай — 93/57/50 — 200 медалей
- Великобритания — 31/38 / 43- 122 медали
- Паралимпийский комитет России — 36/32/49 — 117 медалей
- США — 35/36/30 — 101 медаль
- Нидерланды — 25/17/16 — 58 медалей
- Украина — 24/47/27 — 98 медалей
- Бразилия — 22/19/30 — 71 медаль
- Австралия — 20/28/30 — 70 медалей
- Италия — 14/29/26 — 69 медалей
- Азербайджан — 14/1/4 — 19 медалей