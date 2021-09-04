Паралимпиада-2020: сборная Нидерландов смогла обойти Украину в предпоследний день соревнований

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Токио прошел предпоследний день Паралимпийских Игр. В субботу, 4 сентября, состоялись соревнования в 11 видах спорта — по результатам соревновательного дня сборная Нидерландов смогла обойти украинскую команду в медальном зачете Игр, пишет УНН.

Детали

Предпоследний день соревнований на Паралимпиаде-2020 прошел для Украины в легкой атлетике, каноэ-спринте, пулевой стрельбе и тхэквондо — именно в этих видах спорта украинцы боролись за медали. Медали удалось выиграть в трех из них — только в тхэквондо украинские параолимпийцы не зацепились за награды.

Всего в одиннадцатый соревновательный день Паралимпиады-2020 спортсмены боролись за 45 комплектов наград. Украинцы выиграли только четыре, наибольшее количество — в легкой атлетике, где Игорь Цветов и Оксана Ботурчук выиграли по серебряной медали в беге на 200 метров.

Медальный зачет

По итогам соревновательного дня — у сборной Украины 98 медалей. Именно с таким результатом украинцы подходят к заключительным финалам на Паралимпийских Играх в Токио.

В медальном зачете Украина потеряла пятое место. Украинских паралимпийцев опередили спортсменов из Нидерландов, по итогам соревновательного дня завоевавшие две золотые награды.

Перед последним днем Паралимпиады-2020 украинцы идут на шестом месте. Возглавляют медальный зачет спортсмены из Китая, досрочно одержали победу в нем — у них в активе 200 наград (93 — золотые).

Топ-10 сборных на Паралимпиаде в Токио (медали указаны в порядке золото/серебро/бронза и общее количество):