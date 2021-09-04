На столичных Позняках горит бизнес-центр

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве, в районе Поздняки горит бизнес-центр “Колизей”. Люди стремительно покидают здание. Об этом УНН сообщают очевидцы.

Детали

По словам свидетелей, в здании, на 4 этаже загорелась сауна.

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“Пол района (Позняков — ред.) в дыму. Люди покидают здание”, — сообщают очевидцы с места событий.

Как сообщила в комментарии УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, пожар возник на 8 этаже здания в сауне. На месте работают соответствующие службы.

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“Поступила заявка о пожаре в бизнес-центре „Колизей“. На 8 этаже здания загорелась сауна. Причина возгорания уточняется”, — сообщили в ГСЧС

Напомним

Вчера в центре Киева возник пожар в костеле св. Николая во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.

Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора.