Глава МИД Венгрии выступил против расширения полномочий руководящих органов ЕС

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против расширения полномочий руководящих органов Евросоюза. В интервью, опубликованном в швейцарской газете Blick, он подчеркнул, что политика Будапешта направлена на обеспечение национальных интересов и поэтому его страна якобы стала “мишенью для атак”, пишет УНН.

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“Мы абсолютно не хотим создания Соединенных Штатов Европы. ЕС силен тогда, когда его страны-члены сами суверенны и сильны. Это означает, что нужно прекратить предоставлять больше полномочий Брюсселю”, — сказал Сийярто. По его словам, вместо этого следует “усилить конкурентоспособность” стран-членов, что в итоге повысит конкурентоспособность всего Евросоюза. В этой связи глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал “забыть о коммунистической идее фискальной гармонизации, а также о мировом минимальном налоге”.

Говоря о политической ситуации в Венгрии, Сийярто напомнил, что все происходящее в стране “зиждется на выборах, проводящихся демократическим путем”. “Западная Европа не может понять, что мы не являемся представителями левых (сил) и либерального течения, — заявил министр. — Наша политика ясно ориентирована в другую сторону — на национальные интересы, на патриотическое и христианско-демократическое мышление. Вот почему мы всегда являемся мишенью для атак”.

Глава венгерской дипломатии не согласился с утверждением журналиста Blick о том, что в Венгрии “ограничена свобода СМИ”. “Есть много СМИ первого плана, которые критикуют правительство, но, с другой стороны, имеется также много консервативных СМИ, — сказал он. — Проблема в том, что Брюссель просто не хочет понять, что в Венгрии не все СМИ либеральные”.

Коснувшись критики со стороны Еврокомиссии венгерского закона о запрете якобы “пропаганды” гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних, Сийярто заявил: “Те, кто критикует этот закон, его не читали”. Он пояснил, что данный закон “запрещает организациям говорить о гомосексуальности или смене пола в детских садах и школах”, но не запрещает “мужчине любить мужчину, а женщине любить женщину”.

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Ранее

Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года. Об этом в понедельник, 30 августа, на своей странице в Facebook сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой “Газпрома” Алексеем Миллером.