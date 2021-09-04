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Футбол: вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии объявил о завершении карьеры

Футбол: вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии объявил о завершении карьеры

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Известный нападающий сборной Хорватии и европейских грандов Марио Манджукич решил завершить профессиональную футбольную карьеру. О своем решении форвард написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

Цитата

“Ты впервые надеваешь эти бутсы, но ты даже не можешь представить, что тебя ждет в футболе! Ты будешь забивать мячи на высшем уровне, ты будешь выигрывать крупнейшие трофеи в составе крупнейших клубов. Гордо будешь представлять страну, поможешь написать историю хорватского спорта.

Прежде всего, ты добьешься успеха, потому что всегда будешь стараться изо всех сил. В конце концов, это то, чем ты будешь больше гордиться. Ты многим пожертвуешь, но знаешь, что это того стоит, из-за всех замечательных моментов.

Ты поймешь, что настал момент уйти на пенсию, повесить бутсы на гвоздь, и сожаления не будет. Футбол всегда будет частью твоей жизни, но впереди будет новая глава”, — говорится в обращении 35-летнего хорвата.

Справка

Манджукич за профессиональную карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как “Вольфсбург”, “Баварию”, “Атлетико” Мадрид, “Ювентус” и “Милан”.

Он трижды становился чемпионом Хорватии, 5 раз выигрывал Серию А, дважды выигрывал Бундеслигу, Лигу чемпионов сезона-2012/13, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании. Всего в его активе 24 выигранных трофеев на клубном уровне. Также футболист стал вице-чемпионом мира 2018 года.

Источник: УНН
Теги: футбол
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