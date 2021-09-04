США отказались от покупки российских ракетных двигателей

КИЕВ. 4 сентября. УНН. США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V. Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, передает The Verge, пишет УНН.

Детали

Продажа ракет Atlas V также остановлена. “На этом все. Все они (ракеты) проданы”, — заявил Бруно.

Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Минобороны США, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.

Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. “Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения (с Россией) и не зависеть (от нее), как просил нас конгресс”, — пояснил Бруно.

Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле.

Дополнение

Вместо ракет с российскими двигателями ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешевые Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. Он работает на кислороде и метане.

Последнее время ULA, пишет The Verge, Space X подорвала монополию ULA на государственные контракты на запуски. У компании Илона Маска есть многоразовая ракета Falcon 9, более дешевая, чем Atlas V. ULA снизила стоимость миссий Atlas V с примерно 187 млн долларов до примерно 100 млн из-за усиления конкуренции, но так и не приблизилась к стартовой цене Falcon 9, составляющей около 62 млн. В прошлом году Космические силы США выделили ULA и SpaceX миллиарды долларов на запуск от 30 до 35 миссий для Пентагона в период с 2022 по 2027 год, причем ULA получает 60% рабочей нагрузки, а SpaceX — остальную долю.

Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО “Энергомаш” (входит в состав госкорпорации “Роскосмос”). В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с “Энергомашем”. Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года.

Однако уже в октябре 2017 года компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4. В сентябре 2018-го предприятие Безоса договорилось о поставке двигателя подрядчику NASA. По сообщению The Verge, поставки первых готовых к полетам двигателей ожидаются к концу 2021 года. Генерал Джейсон Котерн, заместитель командующего ракетным подразделением Космических сил, уточнил, что если поставки сорвутся, часть рабочей нагрузки Vulcan Пентагон может отдать SpaceX.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что отказ США от РД-180 не приведет к “катастрофическим” последствиям для России. Первый замгендиректора “Роскосмоса” по экономике и финансам Максим Овчинников в то же время сообщил, что продажа в США двигателей РД-180/РД-181 составляла около трети общей выручки предприятия. Без нее “Энергомаш” потеряет от 10 млрд до 13 млрд руб. годовой прибыли, говорил он. “Понятно, что это (прекращение поставок ракетных двигателей) для „Энергомаша“ будет достаточно знаковая потеря в экономике, но тем не менее мы прорабатываем отдельные варианты поставок этой продукции другим заказчикам и будем делать все, чтобы уходить от прямой зависимости только от одного-двух-трех заказчиков на этом рынке”, — сказал Овчинников.