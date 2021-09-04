Теннисистка Ястремская одержала победу на старте турнира "US Open" в миксте

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый барьер смешанного разряда на Открытом чемпионате США, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В первом раунде турнира в смешанном разряде украинский-австралийский дуэт Ястремская Макс Перселл обыграл пару Сане Мирза (Индия) / Раджив Рама (США) — 6:3, 3:6, 10:7.

Для Ястремский это был первый поединок в миксте на турнирах “Большого Шлема”.

Дополнение

Во втором круге Ястремская и Перселл встретятся с Габриэлем Дабровски (Канада) и Маркусом Даниэлла (Новая Зеландия).

Контекст

Ястремская в паре с Костюк также выиграли первый матч в женской парной сетке на “US Open”.