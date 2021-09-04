Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9825

Теннисистка Ястремская одержала победу на старте турнира "US Open" в миксте

Теннисистка Ястремская одержала победу на старте турнира "US Open" в миксте

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый барьер смешанного разряда на Открытом чемпионате США, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В первом раунде турнира в смешанном разряде украинский-австралийский дуэт Ястремская Макс Перселл обыграл пару Сане Мирза (Индия) / Раджив Рама (США) — 6:3, 3:6, 10:7.

Для Ястремский это был первый поединок в миксте на турнирах “Большого Шлема”.

Дополнение

Во втором круге Ястремская и Перселл встретятся с Габриэлем Дабровски (Канада) и Маркусом Даниэлла (Новая Зеландия).

Контекст

Ястремская в паре с Костюк также выиграли первый матч в женской парной сетке на “US Open”.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.