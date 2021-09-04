В Москве прошла акция за свободу СМИ и против закона о "иноагентах"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Москве в субботу, 4 сентября, прошла акция в поддержку независимых СМИ и против закона о “иноагентах”. Официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы. В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе многие журналисты, передает УНН со ссылкой на российские СМИ и DW.

Детали

Сначала организатором митинга выступила Независимый профсоюз журналистов, который пытался согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение акции.

Во встрече с избирателями принимали участие кандидаты в депутаты Госдумы от “Яблока”, в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемой “болотной дела” Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Росту Эльвира Вихарева.

Пикеты в поддержку телеканала “Дождь”

Политики пообещали присутствовать в случае своего избрания добиться принятия поправок в закон о “иноагентах”. Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного “иноагентом” телеканала “Дождь” и других СМИ и журналистов, которые получили от российских властей этот статус. Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционной политики на Юлии Галямин, осужденной в декабре 2020 году до двух лет условно за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

Тема свободы СМИ была нарушена и во время встречи с избирателями кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, прошла позже в этот же день на Пушкинской площади в Москве.

По данным Telegram-канала “ЧТП”, акции и пикеты в поддержку независимых СМИ в субботу состоялись также в Новосибирске, Калуге и Уфе.

Поправки в закон о “иноагентах”

1 сентября журналисты нескольких СМИ, в том числе “Новой газеты”, радиостанции “Эхо Москвы” и телеканала “Дождь”, обратились к президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарь Дмитрия Пескова и министра юстиции Константина Чуйченко с предложением внести 12 поправок в действующее закона о “иноагентах”.

Речь шла, в частности, о том, чтобы вносить СМИ в список “иноагентах” по представлению Минюста исключительно в судебном порядке, законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ и снять ответственность за распространение информации СМИ — “иноагентах”. 3 сентября Песков объявил, что Кремль готов рассмотреть это предложение.