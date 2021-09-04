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Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы - Reuters

Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы - Reuters

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральная прокуратура Гватемалы расследует факт подкупа президента страны Алехандро Джамматтеи российскими гражданами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя гватемальской Генпрокуратуры, передает УНН.

Детали

По словам собеседника агентства, расследование началось 1 сентября. В частности, информация о подкупе президента поступила со стороны горнодобывающей компании с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.

Гватемальские СМИ пишут о компании Mayaniquel. По их данным, она добивается построения на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы возможного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана. О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии “Национальный союз надежды”.

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Контекст

В августе The New York Times сообщала о человеке, которая рассказала журналистам, что доставила к дому президента свернутый ковер, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведет расследование.

По данным СМИ, расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководителя уволили, позже он бежал в США, забрав с собой все собранные доказательства. Гватемальские власти выдали ордер на его арест.

Источник: УНН
Теги: Россия, коррупция
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