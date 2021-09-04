Получили разрешение: игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков объявили о достижении соглашения с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), подтвердив паузу в календаре регулярного чемпионата 2021-22 годов, чтобы хоккеисты НХЛ смогли принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится на сайте НХЛ, передает УНН.

Что известно

Игроки лиги примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года в Сочи, а последним международным турниром, где играли лучшие хоккеисты мира, был Кубок мира 2016 года в Торонто.

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“Мы хорошо понимаем, как сильно игроки НХЛ хотят представлять свои страны и выступать за них. Мы очень рады, что смогли достичь договоренностей, которые позволят им вернуться в олимпийский турнир, где будут играть сильнейшие”, — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Детали

Соглашение предусматривает возможность отказа НХЛ от участия в Играх в случае обострения ситуации с COVID-19, если лига и профсоюз считать, что такая поездка представляет угрозу безопасности спортсменов или становится нецелесообразной.

В сезоне 2021-22 предусмотрена пауза с 3 по 22 февраля, в которую пройдет “Звездный уик-энд НХЛ 2022 Honda” в Лас-Вегасе, а также перерыв на время проведения хоккейного олимпийского турнира.

Справка

В олимпийском хоккейном турнире примут участие сборные 12 стран, которые будут разбиты на три группы. Восемь ведущих хоккейных держав посеяны согласно рейтингу ИИХФ 2019: Канада, Олимпийский комитет России, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария. К ним присоединятся Словакия, Латвия и Дания, которые на прошлой неделе выиграли квалификационные олимпийские турниры, а также сборная Китая на правах страны-хозяйки.