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Вратарь Лунин попал в заявку "Реала" на Лигу чемпионов

Вратарь Лунин попал в заявку "Реала" на Лигу чемпионов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Мадридский клуб подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в самого престижного еврокубка - Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".

Детали

В заявку вошел также голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Всего в заявке “сливочных” четыре вратаря с учетом заявки “Б”.

Заявка “А” “Реала” на Лигу чемпионов

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело, Ферлан Мэнди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Васкес, данные Себальос, Иско, Эдуардо Камавинга.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.

Дополнение

Лунин не смог приехать в сборную Украины из-за коронавируса, который был у него обнаружен в конце августа.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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