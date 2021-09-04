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Три человека пострадали в результате стрельбы возле университета в Балтиморе

Три человека пострадали в результате стрельбы возле университета в Балтиморе

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета. В результате инцидента три человека пострадали, передает УНН.

Цитата

"Три человека получили ранения (во время стрельбы) на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование", - отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.

Детали

По данным руководства университета, угрозы жизни пострадавших нет.

При этом из пострадавших только одна девушка является студенткой данного учебного заведения.

Напомним

Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени (6:20 по времени Киева). Прибывшие на место правоохранители открыли по злоумышленнику огонь. Он скончался на месте, шесть пострадавших были доставлены в больницу. Позже Ардерн заявила, что то, что произошло является террористическим актом. Утром в воскресенье число пострадавших возросло до семи.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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