Три человека пострадали в результате стрельбы возле университета в Балтиморе

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция американского Балтимора (штат Мэриленд) сообщила о стрельбе утром в субботу на территории Таусоновского университета. В результате инцидента три человека пострадали, передает УНН.

Цитата

"Три человека получили ранения (во время стрельбы) на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование", - отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.

Детали

По данным руководства университета, угрозы жизни пострадавших нет.

При этом из пострадавших только одна девушка является студенткой данного учебного заведения.

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