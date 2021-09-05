Украинка Монзуль получила назначение на игру отбора на ЧМ-2022

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На поединке отбора ЧМ-2022 в группе J среди мужских сборных Румынии и Лихтенштейна работать судейская бригада из Украины во главе с Екатериной Монзуль, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр — Людмила Тельбух. Арбитр ВАА — Евгений Арановский, ассистент арбитра ВАА — Виктор Матяш.

Сама встреча в Бухаресте состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дополнение

Румыния с 6-ю очками идет четвертой в группе J, а Лихтенштейн не набранных баллов.