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Украинка Монзуль получила назначение на игру отбора на ЧМ-2022

Украинка Монзуль получила назначение на игру отбора на ЧМ-2022

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На поединке отбора ЧМ-2022 в группе J среди мужских сборных Румынии и Лихтенштейна работать судейская бригада из Украины во главе с Екатериной Монзуль, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр — Людмила Тельбух. Арбитр ВАА — Евгений Арановский, ассистент арбитра ВАА — Виктор Матяш.

Сама встреча в Бухаресте состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дополнение

Румыния с 6-ю очками идет четвертой в группе J, а Лихтенштейн не набранных баллов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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