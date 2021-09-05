БК "Прометей" завоевал звание победителя домашнего предсезонного турнира

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Баскетболисты "Прометей" стали победителем домашнего предсезонного турнира команд Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Что известно

В третьем матче Кубка Прометея команда Ронен Гинзбург победила “Днепр” — 81:70.

Детали

Слободчанники большую часть игрового времени доминировали над днепрянами. Последние не справились с лидером хозяев Д’Анджело Харрисоном, который стал самым результативным в матче — 22 очка, 13 подборов. Илья Сидоров набрал 19 очков.

Поэтому с тремя победами в трех поединках “Прометей” стал победителем домашнего предсезонного турнира в котором также сыграли “Киев-Баскет” и “Запорожье”.

Что предшествовало этому

Действующий чемпион Лиги развития НБА перешел в клуб из Украины.