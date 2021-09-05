На Херсонщине обнаружили 63 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Херсонщине за 4 сентября зафиксировано 63 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1254 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 507 ПЦР-исследований, 147 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 656 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 63 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 41 женщина и 22 мужчины. Среди них 5 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “51 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Добавляется, что за сутки умер мужчина, 83 года, житель г. Херсон. Имел пневмонию и Covid-19.

В свою очередь, в области 4 новых выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 38 301 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 529 человек победили недуг;

— 1518 человек инфицированы COVID-19;

— 1254 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 296 155 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 966 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.