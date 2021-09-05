Форвард Зозуля совершил результативную передачу в матче за "Фуэнлабрад"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Нападающий испанского ФК "Фуэнлабрад" Роман Зозуля отметился голевым пасом в матче 4-го тура Сегунды против "Луго" (1:1) информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

На 39-й минуте украинец ассистировал, чтобы Педро Леон изменил результат, который установил окончательный итог поединка - 1:1. На 73-й минуте Зозуля был заменен на Франко Сольдан.

Отметим, за "Луго" 76 минут отыграл защитник Орест Лебеденко. Незадолго до своего ухода с поля он заработал предупреждение.

Дополнение

В турнирной таблице Сегунды "Фуэнлабрада" расположилась на 9-й строчке, "Луго" - 16-й.