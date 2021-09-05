Умер 18-летний футболист "Ювентуса"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Футболист "Ювентуса" Брайан Додьен умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщила пресс служба клуба, передает УНН.

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“Ювентус” переживает эту трагедию вместе с семьей Брайана Додьена“, — говорится в сообщении.

Детали

Причины смерти игрока не уточняются.

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В возрасте 12 лет у футболиста диагностировали рак. Когда в клубе узнали о болезни игрока, французский полузащитник Поль Погба, который выступал тогда за “Ювентус”, посвятил ему гол. На футболке француза, которая была под игровой майкой, было написано “Брайан, мы с тобой”.

Через четыре года Додьен смог вернуться в клуб и продолжил выступать за команду. В честь возвращения Погба подарил ему футболку.

Сообщение о смерти Додьена Погба назвал “наиболее печальной новостью”. “Мои мысли и молитвы — с твоими близкими. Потерять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя”, — написал он в Instagram.