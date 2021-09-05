Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6375

Полузащитник "Ворсклы" оформил гол в матче отбора на ЧМ-2022

Полузащитник "Ворсклы" оформил гол в матче отбора на ЧМ-2022

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В одном из поединков квалификации на чемпионат мира 2022 года встретились сборные Сербии и Люксембурга, передает корреспондент УНН.

Детали

После дубля Митровича в первой половине в составе Сербии, ответ на 77 минуте подготовили и гости. Полузащитник Оливье Тилль решился на удар первым касанием из-за пределов штрафной и добился своего. Ассистентом игрока, который представляет “Ворсклу” на клубном уровне, стал Жерсон Родригес права на которого принадлежат киевскому “Динамо”.

Матч завершился убедительной победой сербов — 4:1.

Стоит отметить, что в другой встрече группы А Ирландия и Азербайджан расписали мировую (1:1).

Дополнение

Сербия и Португалия являются лидерами группы с 10-ю очками, Люксембург идет третьим (6).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.