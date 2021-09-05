Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сейсмологи в воскресенье утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили российскому госинформагентство "ТАСС" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает УНН.
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“Эпицентр располагался рядом с Малой Курильской грядой. Глубина эпицентра составила 49 километров”, — рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, подземные толчки местные жители не почувствовали. Угроза цунами не объявляли.
Напомним
Землетрясение силой 7,2 балла произошло 14 августа недалеко от Гаити. На 22 августа агентство гражданской защиты Гаити сообщило о 2207 жертв землетрясения человек, еще 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.