Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сейсмологи в воскресенье утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили российскому госинформагентство "ТАСС" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает УНН.

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“Эпицентр располагался рядом с Малой Курильской грядой. Глубина эпицентра составила 49 километров”, — рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки местные жители не почувствовали. Угроза цунами не объявляли.