ФК "Рух" усилился нигерийскими и американским футболистами

КИЕВ. 5 сентября. УНН. ФК "Рух" объявил о присоединении к команде трех нигерийских игроков и американского нападающего, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

В “желто-черной” команды 20-летний форвард Осазе Тафари Где Розарио — воспитанник академии “Нью-Йорк Сити”. Контракт с игроком подписан на 3 года.

Также в “Рух” перешли 19-летний защитник Ннабуигье Ричмонд Чуквуемека, 18-летний хавбек Майкл Обамина, а также 19-летний полузащитник Инносент Чидози одого. Контракты игроков из “желто-черными” рассчитаны на 4 года. Все трое футболистов являются воспитанниками нигерийской школы “Super Star International Academy”.

Напомним

Ранее в команду Леонида Кучука на правах аренды присоединился Владимир Костевич.