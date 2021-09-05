На автомобиль с японским режиссером Такеси Китано напал мужчина с ножом и киркой

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Автомобиль, в котором находился известный японский режиссер и шоумен Такеси Китано, подвергся нападению мужчины, вооруженного ножом и киркой. Об этом сообщили в воскресенье японские агентство Kyodo и телеканал NHK, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, инцидент произошел минувшей ночью у здания телевизионной станции канала TV Tokyo.

Нападавший был задержан на месте, 74-летний Китано не пострадал.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Кроме кирки, с которой злоумышленник в возрасте от 40 до 50 лет бросился на машину, при нем был также обнаружен нож с 10-сантиметровым лезвием.

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