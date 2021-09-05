В аварии с автобусом в Египте погибли более десяти человек

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В результате ДТП с участием автобуса в Египте 12 человек, в том числе дети, погибли, еще 34 пострадали, сообщает газета Al-Masry Al-Youm, передает УНН.

Детали

Авария произошла на трассе Суэц - Каир. Автобус ехал из Шарм-эш-Шейха в египетскую столицу. Однако транспортное средство перевернулось.

El Balad со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает о 13 погибших.

Напомним

Накануне в Житомирской области автобус, следовавший из Польши, столкнулся с автовозом и загорелся. В результате ДТП имеющиеся жертвы.