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В аварии с автобусом в Египте погибли более десяти человек

В аварии с автобусом в Египте погибли более десяти человек

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В результате ДТП с участием автобуса в Египте 12 человек, в том числе дети, погибли, еще 34 пострадали, сообщает газета Al-Masry Al-Youm, передает УНН.

Детали

Авария произошла на трассе Суэц - Каир. Автобус ехал из Шарм-эш-Шейха в египетскую столицу. Однако транспортное средство перевернулось.

El Balad со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает о 13 погибших.

Напомним

Накануне в Житомирской области автобус, следовавший из Польши, столкнулся с автовозом и загорелся. В результате ДТП имеющиеся жертвы.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Египет
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