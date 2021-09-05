Финляндия обыграла Казахстан в матче соперников сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В поединке пятого тура квалификации к ЧМ-2022 сборная Финляндии на своем поле одержала минимальную победу над национальной командой Казахстана, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Единственный мяч во встрече был забит на 60 минуте усилиями Похьянпало по передаче Уронена - 1:0.

Таким образом, у финнов стало 5 набранных очков в группе D, в Казахстане - 2. На двух последних местах расположились сборные Боснии и Герцеговины и Казахстана, в которых по два очка, но у боснийцев на одну игру сыграно меньше.

Дополнение

В группе D Украина получила пока 4 балла, а лидируют французы с 8-ю.