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США отреагировали на массовые задержания в оккупированном Крыму

США отреагировали на массовые задержания в оккупированном Крыму

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Соединенные Штаты осудили массовые задержания крымскотатарских активистов российскими оккупантами в оккупированном Крыму и требуют немедленно всех уволить. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве, передает УНН.

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“Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джелял и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым — это Украина”, — говорится в заметке посольства.

Что предшествовало

В течение 3 и 4 сентября в аннексированном Россией Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял и еще четырех крымских татар — Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Их местонахождение неизвестно.

Реакция Украины

В МИД Украины призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на Россию “для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках “Крымской платформы”.

В этом призыве к усилению возможных санкций против РФ в МИД присоединилась омбудсмен Людмила Денисова.

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств в связи с обысками и задержаниями в оккупированном Россией Крыма 3 и 4 сентября.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, крымские татары
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