От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 200 млн человек

КИЕВ. 5 сентября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 от коронавируса выздоровели уже 197,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 221,110,991 человек, из них выздоровели 197,598,728 человек. Количество умерших возросло до 4,575,333.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,765,356), Индия (32,987,615), Бразилия (20,877,864), Россия (6,993,954), Великобритания (6,941,611), Франция (6,826,042), Турция (6,478,663) и Аргентина (5,202,405).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (665,858), Бразилии (583,362) и Индии (440,567).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 296 155 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 966 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.