Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0000  EUR: 32,01 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
20700

В Черногории начались протесты из-за церемонии Сербской православной церкви

В Черногории начались протесты из-за церемонии Сербской православной церкви

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В черногорском городе Цетинье начались протесты накануне запланированной на 5 сентября интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, епископа Сербской православной церкви (СПЦ). В субботу, 4 сентября, сотни демонстрантов прорвали оцепление полиции на окраине города и начали строить баррикады из камней и покрышек, передает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Детали

Протестующие скандировали при этом “Это не Сербия” и “Да здравствует Черногория”, передает AFP. По данным местных СМИ, демонстранты хотят помешать приезду в город предстоятеля СПЦ патриарха Порфирия. Интронизация Иоанникия спровоцировала эскалацию этнических беспорядков в Черногории, получившей независимость от Сербии в 2006 году.

Президент Черногории намерена присоединиться к протестующим

С декабря 2020 года в Черногории к власти пришла Просербская партия, хотя и в коалиции с прочерногорськимы либералами и “зелеными”, отмечает агентство dpa. Новое правительство отменило закон о свободе вероисповедания, инициированный президентом страны Мило Джукановичем. Согласно ему, в госсобственность должно быть передано все церковное имущество. Участники коалиции также обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков власти.

Сам Джуканович объявил о намерении принять участие в протестах против интронизации в Черногории Иоанникия, которые намечены на день церемонии.

СПЦ, стремясь снизить напряженность, отказалась от проведения массового богослужения перед церковью в Цетинье. На этом месте теперь планируют собраться в воскресенье сторонники независимости Черногории.

Источник: УНН
Теги: Сербия, Черногория
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.