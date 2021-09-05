В этом году 5 сентября одновременно отмечают день благотворительности и день предпринимателя

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня в мире отмечается Международный день благотворительности, а в Украине отмечают день предпринимателя. Верующие почитают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы и день памяти священномученика Иринея, епископа Лионского, пишет УНН.

День предпринимателя

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя, который установлен Указом Президента № 1110/98 от 5 октября 1998. В этом году праздник приходится на 5 сентября.

Сейчас экономическая деятельность в Украине реализуется в различных формах собственности (государственной, коммунальной, коллективной, частной) и различных организационно-правовых формах хозяйствования, допускаемых законодательством.

Конституция Украины в статье 42 провозгласила право каждого гражданина на занятие видами предпринимательской деятельности, которые не являются прерогативой государства или не запрещенные законом. В законодательные акты по этим вопросам следует, прежде всего, отнести Законы Украины “О собственности”, “О предпринимательстве”, “О предприятиях”, “О хозяйственных обществах”, в которых определяются общие правовые, экономические и социальные основы осуществления подобной деятельности.

День благотворительности

Официальный “Международный день благотворительности” был утвержден 17-го декабря 2012-го года на 58-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что отражено в соответствующей резолюции № 67/105 и отмечается 5-го сентября. Целью праздника является привлечение внимания к проблемам людей, связанных с бедностью и гуманитарными кризисами. Таким образом ООН хочет напомнить о важности благотворительности и волонтерской деятельности. Предложение организовать такой праздник сделала Венгрия. Именно 5 сентября умерла Мать Тереза.

Примечательно, что в Украине этот праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.

Религиозные праздники

5 сентября верующие отмечают отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. История праздника связана с давними событиями, когда трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм. На лестнице его встретил отец Иоанна Предтечи и повел по лестнице в самого священного места в храме. Эти же лестница стала символом пути к призвание.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа. В этот день вспоминают о кончине Божией матери. 5 сентября отмечают Отдание Успения Пресвятой Богородицы — это последний день по ряду праздников.

За три дня до праздника Успения Пресвятой Богородицы древнюю икону Плащаница Пресвятой Богородицы доставляют крестным ходом в Гефсиманию, где обносят вокруг гроба Иисуса Христа. Там она находится в течение девяти дней — до Отдание праздника Успения, перед ней постоянно читается Акафист.

Именины сегодня празднуют Ефрем, Иван, Павел, Федор, Николай, Елизавета, Арсений, Юрий.