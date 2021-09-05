В Украине уже 2,297 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 379

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,297 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 сентября, - более 1,3 тысячи, значительное уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти 900 человек, что несколько выше уровня дня накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“За сутки 4 сентября 2021 в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 102 медработников — 28)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы — 899 человек;

◾️ летальных случаев — 17;

◾️ выздоровели — 407 человек.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР — 161 46 человек,

◾️ методом ИФА — 2 788 человек,

◾️ экспресс-тестами — 16 011 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 297 534 лица;

◾️ выздоровели — 2 212 720 человек;

◾️ летальных случаев — 53 983;

◾️ проведения ПЦР-тестов — 12 097 306.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне. Однако эпидемиологические показатели, по состоянию на 2 сентября, в некоторых регионах за пределами нормы (более 50%).

В Луганской области наблюдается рост динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас этот показатель в регионе составляет 75,8%. Во Львовской области динамика COVID-госпитализаций составила 54,4%. Также динамика уровня госпитализаций превышает норму и в Одесской области — 70,2%. В Херсонской области этот показатель — 56,2%.