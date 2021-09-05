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В Карпатах температура опустилась до 0 °

В Карпатах температура опустилась до 0 °

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Карпатах зафиксировали понижение температуры до 0°. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает УНН.

Детали

По состоянию на 6:40 5 сентября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура окружающей среды 0° С.

Дополнение

Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.

К слову, синоптики говорят, что в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.

Источник: УНН
Теги: Украина, Карпаты
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