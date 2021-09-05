Новости: Общество
5 сентября 2021, 09:33 • Юлия Якимова • 15810
В Карпатах температура опустилась до 0 °
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Карпатах зафиксировали понижение температуры до 0°. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает УНН.
Детали
По состоянию на 6:40 5 сентября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура окружающей среды 0° С.
Дополнение
Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.
К слову, синоптики говорят, что в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.
Источник: УНН
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