Саудовская Аравия: осколки баллистической ракеты, которую перехватили над нефтяным регионом, ранили двоих детей

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Атака баллистической ракетой, нацеленная на богатый нефтью восточный регион Саудовской Аравии, была перехвачена в субботу, говорится в заявлении саудовских государственных СМИ. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ракета была перехвачена над городом Даммам, согласно источнику.

Осколок ракеты разлетелся по окрестностям пригорода Даммама, ранив двух саудовских детей, а 14 жилых домов получили легкие повреждения, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление министерства обороны.

Дополнение

Восточная Саудовская Аравия является источником значительной нефтяной инфраструктуры, которая ранее подвергалась атакам с воздуха. Нападение в сентябре 2019 года на два завода Aramco на востоке страны временно остановило добычу нефти в половине страны.

Йеменские хуситы, которые регулярно запускают по королевству дроны и ракеты, взяли на себя ответственность за несколько атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом.

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в 2015 году, поддержав силы свергнутого правительства президента Абд-Рабби Мансура Хади, которые борются с хуситами.