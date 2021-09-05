Выведите войска из Украины: США в годовщину подписания "Минска" напомнили России об обязательствах

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В седьмую годовщину подписания Минского протокола США напомнили России об обязательствах и призвали вывести свои войска из Украины. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook посольства США в Украине, передает УНН.

Детали

В посольстве США отметили, что в седьмую годовщину подписания Минского протокола призывают Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц.

Цитата

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который начала на востоке Украины", - говорится в обращении посольства США в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саботаж Минских договоренностей: Украина отреагировала на решение РФ заблокировать миссию ОБСЕ на границе

Ранее

2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

Напомним

Минский протокол ("Первое Минское соглашение") - соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнута на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года.